Турция подписала договор о предоставлении 3 млн долларов помощи украинской армии

В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии помощи в размере 3 млн долларов. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Андрей Сибига, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции.
«Достойное завершение года — второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении украинской армии помощи в этом году в размере около 3 млн. USD- стратегическое партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств», — написал Сибига.
Такой договор страны подписывают второй год подряд.
В целом предусмотрено пять таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,11 0.0978
|2.807,18 0.1192
|100 евро
|3.276,22 0.0983
|3.330,12 0.1017
|10 рублей
|4,36 0.0011
|4,80 0.0017
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А как-же дружба с Рашкой? Могут опять обидеться.