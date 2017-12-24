Турция подписала договор о предоставлении 3 млн долларов помощи украинской армии

В Турции подписали договор о предоставлении украинской армии помощи в размере 3 млн долларов. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил Андрей Сибига, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции.

«Достойное завершение года — второй год подряд подписываем с Турцией соглашение о предоставлении украинской армии помощи в этом году в размере около 3 млн. USD- стратегическое партнерство в действии, помощь рассчитана на 5 лет с ежегодным выделением средств», — написал Сибига.

Такой договор страны подписывают второй год подряд.

В целом предусмотрено пять таких соглашений по 3 млн долларов прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения.