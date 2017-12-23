Предоставление Украине противотанковых комплексов Javelin усилит безопасность, - Маккейн

Председатель Комитета по вооруженным силам Сената США (верхняя палата Конгресса) Джон Маккейн заявляет, что предоставление Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin будет способствовать созданию стабильных условий безопасности. Об этом говорится в заявлении на личном сайте сенатора, передает УНИАН.

«Сообщение о решении президента Трампа обеспечить Украину противотанковыми комплексами Javelin знаменует еще один важный шаг в правильном направлении и направляет решительный сигнал, что Соединенные Штаты будут поддерживать своих союзников и партнеров в борьбе за защиту собственного суверенитета и территориальной целостности», — заявил Маккейн.

По словам сенатора, это решение давно назрело.

«Но, поскольку Владимир Путин продолжает подрывать стабильность в Украине, а управляемые Россией силы обострять смертельные нападения, это решение не могло не появиться в более важное время. Обеспечение Украина возможностями, в которых она нуждается для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию стабильных условий безопасности, что необходимо для мирного урегулирования этого конфликта. Иными словами, как я давно доказывал, предоставление Украине оборонной летальной помощи не будет противоречить миру в Украине, которого крайне важно достичь», — подчеркнул Маккейн.