В период новогодне-рождественских праздников будут дежурить 7 тыс. спасателей, - ГосЧС

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим работы в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин, передает пресс-центр ГосЧС.

По его словам, на данный момент уточняются места проведения массовых мероприятий, усилен мониторинг пожарной безопасности и потенциально опасных объектов.

«С 23 по 26 декабря организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности на объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию рождественских и новогодних праздников, и в случае совместных действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и опасных событий. Также будет осуществляться усиленный мониторинг пожарной обстановки на объектах с массовым пребыванием людей», — говорится в сообщении.

Планируется, что со вторника, 26 декабря, на круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники. Также в полной готовности находится авиация ГосЧС, в частности самолет Ан-26.