По нарушениям на местных выборах в воскресенье уже открыто 10 дел

В полицию поступило 23 сообщения о нарушениях на первых местных выборах, которые проходят в 51 объединенной территориальной громаде (ОТГ) в воскресенье, по десяти фактам уже открыты уголовные производства, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины в воскресенье.
«По 10 фактам открыты уголовные производства — в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Полтавских областях. Среди них — по ст.160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя, участника референдума) и ст.158 (фальсификация избирательных документов)», — говорится в сообщении.
Всего выборы проходят в 17 областях страны, голосование началось в 8.00 и происходит на 391 участковой избирательной комиссии.
Публичную безопасность на выборах по всей стране обеспечивают более трех тысяч полицейских. «На случай осложнения оперативной обстановки во время волеизъявления граждан созданы соответствующие резервы и следственно-оперативные группы для реагирования на сообщение о совершении правонарушений», — отметили в полиции.
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