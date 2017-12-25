Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Украины

Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании «К городу и к миру» помолился за мир для Украины. Об этом сообщает «Радио Ватикана».

«Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране», — сказал Папа Франциск, выступая в полдень 25 декабря с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

В своем послании глава католической церкви призвал молиться за мир и прилагать усилия для его укрепления.

«Сегодня, когда над миром дуют ветры войны, а неактуальная модель развития и в дальнейшем порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество заново возвращает нас к символу Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей», — сказал Папа Франциск, вспоминая о жителях стран, где не прекращаются конфликты, в частности Святой Земли, Ближнего Востока, ряда африканских стран, Венесуэлы и Украины.