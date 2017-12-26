Кабмин одобрил увеличение госзаймов на 13,7 млрд гривен

Кабинет министров Украины утвердил увеличение заимствований для финансирования общего фонда государственного бюджета на 2017 год на 13,725 млрд гривен. Распоряжение правительства № 921-р от 18 декабря 2017 года обнародовано на сайте КМУ.

Согласно документу, соответствующее решение принято в связи с сокращением объема финансирования за счет поступлений от приватизации госимущества. Бюджетним кодексом предусмотрено разрешение Кабинета Министров увеличивать объем источников финансирования государственного бюджета определенного типа в случае его уменьшения по другим источникам с соблюдением предельного объема годового дефицита государственного бюджета.

Напомним, Фонд государственного имущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году. В список входит около 100 объектов, которые по классификации относятся к группе В, Г, Е. Фонд планирует получить от приватизации указанных объектов около 22,5 млрд гривен.



