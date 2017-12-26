Умер известный композитор Владимир Шаинский

В Москве скончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский, сообщили близкие композитора, передает «НТВ».

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве в еврейской семье. После войны в 1945 году он поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952–1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» — всего более 40 картин.

С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил в двух странах, в России и США.