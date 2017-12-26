Полиция задержала подозреваемых в убийстве экс-директора «Укрспирта»

Сотрудники Национальной полиции задержали банду из пяти человек, подозреваемых в убийствах людей, в том числе и бывшего исполняющего обязанности директора ГП «Укрспирт» Виктора Панкова, заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на пресс-конференции, пишет РБК-Украина.

«Прекращена преступная деятельность группы, которая убивала и похищала людей в Киеве», — сказал Князев.

Сейчас задержанные находятся под арестом по решению суда.

Напомним, в июне Князев сообщил о том, что полиция собрала достаточно доказательств для объявления подозрения убийце экс-главы ГП «Укрспирт».

Предварительно установлено, что убийство было совершено с использованием короткоствольного огнестрельного оружия 9 мм калибра. Панков был застрелен утром 30 мая в Дарницком районе столицы.

Среди версий убийства рассматривают личную неприязнь и финансовые обязательства.