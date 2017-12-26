Геослужба может выдать 8 газовых площадей окружению депутата «Народного фронта»

В первой декаде декабря Окружной административный суд Киева признал противоправным решение Государственной службы геологии и недр об отказе ООО «Ангро Инвест» в выдаче спецразрешений на разработку десятка газоносных площадей, сообщил источник ЭП на рынке.

По его данным, этим же постановлением суд обязал Госгеослужбу рассмотреть заявления компании о внеконкурсной выдаче ей разрешений на эксплуатацию сроком 20 лет группы участков.

Как уточняется, в список, подчиненный постановлению суда, входят заявки относительно Белоцерковской, Демидовской, Красногоровской, Судеевской, Федоровской, Федунковской, Черкассовской и Южно-Миргородской площадей (все — Полтавская обл.).

Ранее источники заявляли о передаче в эксплуатацию ООО «Ангро Инвест» 11-ти газоносных участков. В этот список кроме перечисленных 8-ми площадей, входили также Андреевская, Дубривская и Жарковская площади.

В президентскую каденцию Виктора Януковича права на разработку всех 11 участков были выданы ООО «Голден деррик», которое в настоящее время называется «Ист юроуп петролеум». Формальным мажоритарным бенефициаром «Ист юроуп петролеум» является бизнесмен Павел Фукс, который, как считается, фронтирует интересы ближайшего окружения Петра Порошенко.

Компания «Ангро инвест» зарегистрирована весной прошлого года. Ее основателем числится Роман Дружбин, известный как бизнес-партнер (по ООО «Центральная нефтегазотранспортная компания») Александра Павлюченко — помощника народного депутата от «Народного фронта» Игоря Котвицкого.

Ранее Котвицкий занимал должность члена наблюдательного совета ПАО «Инвестор» — холдинговой компании по управлению бизнесом семьи Арсена Авакова.