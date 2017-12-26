Суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении и. о. ректора НАУ

Печерский районный суд города Киева назначил к рассмотрению обвинительный акт в отношении и. о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко и других лиц по обвинению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.
"Печерский райсуд Киева назначил к рассмотрению обвинительный акт в уголовном производстве по факту умышленного неисполнения судебных решений, вымогательства и получения исполняющим обязанности ректора НАУ и другими лицами неправомерной выгоды в особо крупном размере. Вместе с тем, суд отказал в отстранении от должности проректора Национального авиационного университета, а также существенно смягчил меры пресечения обвиняемым", – отметили в прокуратуре.
По словам САП, такое решение суда вызывает у них беспокойство. В прокуратуре уточнили, что суд почему-то отказал обвинению в вызове важных свидетелей.
"По еще более таинственным причинам суд отказал в отстранении обвиняемого Харченко с должности проректора НАУ, несмотря на заявленные и обоснованные копиями соответствующих материалов досудебного расследования обстоятельства обвинения Харченко в совершении служебных преступлений, связанных с использованием служебного положения руководителя Национального авиационного университета, наличие в кругу его служебных полномочий как проректора, то есть одного из действующих руководителей указанного университета, полномочий административного характера, с использованием которых он имеет возможность как оказывать давление на свидетелей по делу – сотрудников университета, так и уничтожить доказательства, оригиналы которых, по решению следственного судьи Соломенского районного суда города Киева, продолжают сохраняться в университете", – отметили в САП.
Напомним, досудебное расследование продолжается с августа 2016 года, во время которого 26.08.2016 года непосредственно после получения 100 тыс. евро взятки от бывшего работника НАУ за возобновление его и других незаконно уволенных работников, задержали исполняющего обязанности ректора университета и руководителя одного из адвокатских объединений Киева.
В дальнейшем по результатам проведенного предварительного расследования в ноябре 2016 года установлено лицо, организовавшее и руководившее совершением указанного преступления, которым оказался бывший чиновник Вооруженных сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.
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