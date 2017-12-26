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Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

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Минфин докапитализировал ПриватБанк на 16 млрд грн

Министерство финансов Украины завершило четвертый этап дополнительной капитализации ПриватБанка (Киев) путем дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения, сообщается на веб-сайте ведомства.

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Минфин напоминает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений Национального банка Украины с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора ПриватБанка — компании EY.

Первый транш из указанной суммы (третий этап дополнительной капитализации, — ред.) в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.

Решением наблюдательного совета ПриватБанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

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Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на рынке страны финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

банки, Минфин, ОВГЗ, ПриватБанк, докапитализация
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