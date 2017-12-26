АМПУ объявила тендер на дноуглубительные работы в двух портах

Администрация морских портов Украины объявила процедуру открытых торгов по отбору подрядчика для проведения эксплуатационного дноуглубления в портах Мариуполь и Бердянск, сообщает пресс-служба АМПУ.

Ожидаемая стоимость проведения работ — 499,9 млн грн. Предложения принимаются до 2 февраля 2018 г. Заявки на участие в тендере могут подать национальные и иностранные компании.

Ориентировочный объем дноуглубления в порту Мариуполь составляет 1,4 млн кубометров, в порту Бердянск — 1,5 млн кубометров. Ожидается, что работы будут выполнены в течение восьми месяцев.

«Порты Азова требуют неотложного проведения дноуглубительных работ. В этой акватории происходит более интенсивное заиливание чем, например, в портах Большой Одессы, а это требует проведения регулярного эксплуатационного дноуглубления. Поэтому объявить тендер по отбору подрядчика для выполнения этих работ до конца текущего года для нас было приоритетным вопросом. Я настойчиво приглашаю дноуглубительные компании принять участие в данном тендере и надеюсь на его успешность, ведь от этого зависит полноценная работа двух наших портов и логистика грузов в Азовском бассейне», — заявил глава АМПУ Райвис Вецкаганс.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2017 г. АМПУ получила доход в 6,1 млрд грн и прибыль 2,67 млрд грн.