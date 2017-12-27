В системе здравоохранения достаточно денег, если не воровать, - Супрун

В системе здравоохранения достаточно средств, чтобы обеспечить нормальное функционирование государственного медицинского страхования, считает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

«Многие люди спрашивают, а хватит ли денег на эту государственную страховку. Могу сказать, что да, хватит. Электронный реестр инсулинозависимых пациентов показал, что на самом деле денег намного больше, чем мы представляем. Просто красть нужно меньше, и будет достаточно денег», — сказала она на брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.

У.Супрун отметила, что успех медреформы и внедрения государственного медицинского страхования будет во многом зависеть от действий местных властей.

«От местной власти нам нужно, чтобы они активно включились. Им нужно провести автономизацию своих учреждений здравоохранения, вначале первичного звена, а затем клиники», — сказала она.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду принял ряд нормативных актов для реализации медреформы.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк прогнозирует, что закон о медреформе будет подписан президентом в четверг.