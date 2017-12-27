В системе здравоохранения достаточно денег, если не воровать, - Супрун

В системе здравоохранения достаточно средств, чтобы обеспечить нормальное функционирование государственного медицинского страхования, считает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
«Многие люди спрашивают, а хватит ли денег на эту государственную страховку. Могу сказать, что да, хватит. Электронный реестр инсулинозависимых пациентов показал, что на самом деле денег намного больше, чем мы представляем. Просто красть нужно меньше, и будет достаточно денег», — сказала она на брифинге в среду, передает Интерфакс-Украина.
У.Супрун отметила, что успех медреформы и внедрения государственного медицинского страхования будет во многом зависеть от действий местных властей.
«От местной власти нам нужно, чтобы они активно включились. Им нужно провести автономизацию своих учреждений здравоохранения, вначале первичного звена, а затем клиники», — сказала она.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду принял ряд нормативных актов для реализации медреформы.
Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк прогнозирует, что закон о медреформе будет подписан президентом в четверг.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.765,76 -0.029
|2.796,69 -0.0383
|100 евро
|3.267,30 -0.0191
|3.322,16 -0.0171
|10 рублей
|4,37 0.0003
|4,83 0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|354.351,00-81,00
|Серебро
|4.520,03-1,03
|Платина
|254.854,00-1.456,00
|Палладий
|287.270,00-1.463,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016