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Кабмин утвердил финплан-2018 «Центрэнерго» с прибылью 177 млн грн

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Кабмин утвердил финплан-2018 «Центрэнерго» с прибылью 177 млн грн

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил финансовый план ЧАО «Центрэнерго» на 2018 год с чистой прибылью 177,494 млн грн, что в 1,5 раза больше ожидаемого аналогичного показателя в текущем году (118,915 млн грн).

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Чистый доход генкомпании в 2018 году планируется в объеме 16 млрд 643,555 млн грн, что на треть больше ожидаемого в 2017-м (12 млрд 509,231 млн грн), валовая прибыль — 906,183 млн грн, что на 30,2% больше ожидаемого в текущем году (696,019 млн грн), EBITDA — 729,186 млн грн, что на 18,2% больше ожидаемого в 2017 году (616,958 млн грн).

Рост расходов на топливо в 2018 году может составить 33,8% (на 3 млрд 173,431 млн грн) по сравнению с ожидаемыми в 2017-м — до 12 млрд 555,267 млн грн.

Капитальные инвестиции «Центрэнерго» на 2018 год запланированы в объеме 921,295 млн грн против 409,462 млн грн — в 2017-м. Расходы на оплату труда в 2018 году должны составить 1 млрд 316,139 млн грн, что на 26,7% больше, чем в 2017-м (1 млрд 38,418 млн грн) при неизменном количестве сотрудников общества.

Производство электроэнергии «Центрэнерго» в 2018 году планируется в объеме 9,371 млрд кВт-ч по сравнению с ожидаемыми 8,675 млрд кВт-ч в 2017 году и фактическими 9,858 млрд кВт-ч — в 2016-м. Ожидаемая структура производства блоками в 2018-м: Углегорская ТЭС — 54% от общего, Змиевская ТЭС — 25%, Трипольская ТЭС — 21%.

Расход угля генкомпании в 2018 году утвержден в объеме 4 млн 500,71 тыс. тонн, что на 6,6% больше ожидаемого в 2017-м (4 млн 223,51 тыс. тонн), мазута — 17,08 тыс. тонн (-31,5% к 2017-му), газа — 43,18 млн куб. м (+39,7%).

«Центрэнерго» ожидает, что по итогам деятельности в 2017 году на дивиденды будет перечислено 75% от чистой прибыли.

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Как сообщалось, «Центрэнерго» в 2016 году увеличило чистую прибыль в 17,7 раза (на 365,011 млн грн) по сравнению с 2015 годом — до 386,867 млн грн, чистый доход — на 55,8% (на 3 млрд 832,259 млн грн), до 10 млрд 696,105 млн грн, валовую прибыль — в 9,1 раза (на 881,551 млн грн), до 990,2 млн грн.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и 5 — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества. ТЭС «Центрэнерго» в 2016 году потребили 4,764 млн тонн угля. В частности, антрацитовой группы (АШ и П) — 2,235 млн тонн, газовой группы (Г и Д) — 2,528 млн тонн.

энергетика, Центрэнерго, прибыль, финплан
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