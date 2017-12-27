Почти 47 тыс. детей находятся в очереди в детсады, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что очередях в украинские дошкольные учебные заведения находится 46,9 тыс. детей.
«Сейчас в очереди все еще находится почти 47 тыс. детей», — сказала Л.Гриневич в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве.
По ее словам, за 2016-2017 годы было создано около 25 тыс. новых мест в детсадах и очередь сократилась на 40% по сравнению с началом 2016 года.
Министр отметила, что в 2018 году планируется создать 34,9 тыс. новых мест, в частности, благодаря открытию 77 новых детских садов, а также 15 частных садиков, реконструкцию 110 учреждений дошкольного образования, восстановлению 55 учреждений образования, которые использовались не по назначению, открытию дополнительных 415 групп.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.765,76 -0.029
|2.796,69 -0.0383
|100 евро
|3.267,30 -0.0191
|3.322,16 -0.0171
|10 рублей
|4,37 0.0003
|4,83 0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|354.351,00-81,00
|Серебро
|4.520,03-1,03
|Платина
|254.854,00-1.456,00
|Палладий
|287.270,00-1.463,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016