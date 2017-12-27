Почти 47 тыс. детей находятся в очереди в детсады, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет, что очередях в украинские дошкольные учебные заведения находится 46,9 тыс. детей.

«Сейчас в очереди все еще находится почти 47 тыс. детей», — сказала Л.Гриневич в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве.

По ее словам, за 2016-2017 годы было создано около 25 тыс. новых мест в детсадах и очередь сократилась на 40% по сравнению с началом 2016 года.

Министр отметила, что в 2018 году планируется создать 34,9 тыс. новых мест, в частности, благодаря открытию 77 новых детских садов, а также 15 частных садиков, реконструкцию 110 учреждений дошкольного образования, восстановлению 55 учреждений образования, которые использовались не по назначению, открытию дополнительных 415 групп.