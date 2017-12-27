В Украине строительство выросло на 22,5%

За 11 месяцев 2017 года предприятия Украины увеличили объемы строительных работ на 22,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно сообщению Минрегиона, всего за данный период строительные работы были выполнены на сумму 84,4 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 74,8% от общего объема выполненных строительных работ, капитальный и текущий ремонты — 15,4% и 9,8% соответственно.

Так, объемы строительных работ в январе-ноябре 2017 года в сравнении с соответствующим периодом 2016-го увеличили предприятия 21 региона, из них больше всего в: Житомирской (на 45,4%), Кировоградской (на 41,3%), Одесской (на 40,3%), Днепропетровской (на 29%) областях и в Киеве (на 31,3%).

В то же время, объемы строительных работ уменьшились на предприятиях 4 регионов, в частности в Луганской (на 26,9%), Сумской (на 3,7%), Волынской (на 0,6%) и Закарпатской (0,2%) областях.

На общую тенденцию в январе-ноябре 2017 года повлиял рост объемов строительства инженерных сооружений на 27,6%, нежилых зданий на 23,9% и жилищного строительства на 12,3%.