Кабмин одобрил создание Национальной службы здоровья

Кабинет министров Украины одобрил образование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 27 декабря 2017 года, передает корреспондент РБК-Украина.
Так, Кабмин одобрил постановление «Об образовании Национальной службы здоровья Украины». Отмечается, что согласно Концепции реформы финансирования системы здравоохранения, утвержденной распоряжением Кабмина № 1013-р 30 ноября 2016 года, реализацию государственной политики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения должен осуществлять новый центральный орган исполнительной власти, который будет единственным национальным заказчиком медицинских услуг лекарственных средств.
Согласно постановлению, предлагается деятельность НСЗУ направляется Кабмином через министра здравоохранения. В пояснительной записке сказано, что службы здоровья Украины будет: реализовывать государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения по программе медицинских гарантий; проводить мониторинг, анализ и прогнозирование потребностей населения Украины в медицинских услугах и лекарственных средствах; выступать заказчиком медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий; разрабатывать проект программы медицинских гарантий, вносить предложения по тарифам и корректирующих коэффициентов; заключать, менять, и прекращать договоры о медицинском обслуживании населения и договора о реимбурсация в порядке, установленном Кабинетом министров; обеспечивать функционирования электронной системы здравоохранения; принимать меры, обеспечивающие целевое и эффективное использование средств по программе медицинских гарантий, в том числе меры по проверке соблюдения поставщиками медицинских услуг, требований, установленных порядком использования средств этой программы и договорами о медицинском обслуживании населения.
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