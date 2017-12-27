Аваков прокомментировал увольнение Деевой

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал увольнение своей заместительницы Анастасии Деевой.

«С блеском реализовала все проекты, которые были запланированы», — написал он в своем Twitter.

Глава МВД также поблагодарил свою бывшую коллегу за службу.

Ранее сообщалось, что Дееву уволили по собственному желанию.

Напомним, что 24-летнюю Анастасию Дееву назначили заместителем министра МВД по вопросам евроинтеграции в ноябре 2016 года.

В Сети разгорелся скандал из-за юного возраста девушки. Глава МВД Аваков встал на ее защиту. Он заявил, что должность заместителя министра — это всего лишь функция и не важно, какой возраст у человека, который ее занимает.