Порошенко отменил сокращение количества прокуроров с 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым отменяется норма действующего законодательства о сокращении количества прокуроров в 2018 году до 10 тыс. человек.
Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады. Согласно карточке законопроекта, документ 26 декабря возвращен с подписью от президента.
Закон вступает в силу со дня, следующего после дня его опубликования.
7 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О прокуратуре» об оптимизации численности работников органов прокуратуры (регистрационный № 7160).
Законом определено, что общая численность работников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек, тогда как действующим положением закона предусмотрено, что общая численность работников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. Как отмечается в пояснительной записке, когда в 2015 году устанавливалось ограничение количества прокуроров в 10 000, то невозможно было спрогнозировать, что в 2017 году круг органов досудебного расследования расширится. По состоянию на октябрь 2017 года доля прокуроров и следователей органов прокуратуры в общей численности работников органов прокуратуры (15 тыс. человек) составляет 11,313 тыс. человек. В указанное количество входят все прокурорско-следственные работники, независимо от профиля их деятельности.
Авторы документа отмечают, что уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. человек, то есть на 1,313 тыс. человек, неизбежно приведет к увеличению нагрузки на них, что существенно навредит реализации задач уголовного судопроизводства — обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования уголовного производства.
Источник: http://ru.golos.ua/politika/poroshenko_otmenil_sokraschenie_kolichestva_prokurorov_s_2018_goda_2464
Golos.ua © 2015
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.765,76 -0.029
|2.796,69 -0.0383
|100 евро
|3.267,30 -0.0191
|3.322,16 -0.0171
|10 рублей
|4,37 0.0003
|4,83 0.0017
|Курс, UAH
|Золото
|354.351,00-81,00
|Серебро
|4.520,03-1,03
|Платина
|254.854,00-1.456,00
|Палладий
|287.270,00-1.463,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016