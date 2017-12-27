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Порошенко отменил сокращение количества прокуроров с 2018 года

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Порошенко отменил сокращение количества прокуроров с 2018 года

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, которым отменяется норма действующего законодательства о сокращении количества прокуроров в 2018 году до 10 тыс. человек.

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте Верховной Рады. Согласно карточке законопроекта, документ 26 декабря возвращен с подписью от президента.

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Закон вступает в силу со дня, следующего после дня ​​его опубликования.

7 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О прокуратуре» об оптимизации численности работников органов прокуратуры (регистрационный № 7160).

Законом определено, что общая численность работников органов прокуратуры составляет не более 15 тыс. человек, тогда как действующим положением закона предусмотрено, что общая численность работников органов прокуратуры составляет 15 тыс. человек с уменьшением количества прокуроров с 1 января 2018 года до 10 тыс. человек. Как отмечается в пояснительной записке, когда в 2015 году устанавливалось ограничение количества прокуроров в 10 000, то невозможно было спрогнозировать, что в 2017 году круг органов досудебного расследования расширится. По состоянию на октябрь 2017 года доля прокуроров и следователей органов прокуратуры в общей численности работников органов прокуратуры (15 тыс. человек) составляет 11,313 тыс. человек. В указанное количество входят все прокурорско-следственные работники, независимо от профиля их деятельности.

Авторы документа отмечают, что уменьшение количества прокуроров до 10 тыс. человек, то есть на 1,313 тыс. человек, неизбежно приведет к увеличению нагрузки на них, что существенно навредит реализации задач уголовного судопроизводства — обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследования уголовного производства.

Источник: http://ru.golos.ua/politika/poroshenko_otmenil_sokraschenie_kolichestva_prokurorov_s_2018_goda_2464
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Петр Порошенко, прокурор
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