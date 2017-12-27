Кабмин передумал увеличивать выплаты военным

Постановление об увеличении денежного обеспечения военнослужащих всех силовых структур, которое должно было вступить в силу 1 января 2018 года, введут в действие на год позже. Соответствующее решение принял на заседании Кабмин в среду, 27 декабря, передают Українські Новини.
В пояснительной записке к документу сказано, что согласно закону о пенсионном обеспечении граждан, уволенных с военной службы, повышение денежного обеспечения военнослужащих влечет перерасчет пенсий.
В то же время постановление Кабмина об увеличении денежного обеспечения военнослужащих не определяет условия и размеры перерасчета пенсий для уволенных военнослужащих.
По подсчетам Министерства социальной политики, для перерасчета пенсий для граждан, уволенных с военной службы, требуется дополнительно предусмотреть в государственном бюджете на 2018 год 35 млрд гривен.
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Вот так "СЮРПРИЗИК"??? Ну тогда-срочно все на П Е Р Е В Ы Б О Р Ы !!! ТАКОЙ КАБМИН-распустить (уже в январе 2018), а "гаранту"- как минимум И П И Ч М М Е Н Т!!! ВООБЩЕ О Б О Р З Е Л И БАРЫГИ, ВОРЫ, ХАПУГИ ... Себе твари- за неделю подняли... Я УВЕРЕН, что всем вышеперечисленным К А З Н О К Р А Д А М, и П А Р А З И Т А М, в ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА уже сомвсем скоро прийдет К О Н Е Ц!!! (И пускай молятся, чтоб была летная погода и аэропорт не был закрыт!!! Ты ВИДИШЬ, что твари удумали!!!)
Вот так "СЮРПРИЗИК"??? Ну тогда-срочно все на П Е Р Е В Ы Б О Р Ы !!! ТАКОЙ КАБМИН-распустить (уже в январе 2018), а "гаранту"- как минимум И П И Ч М М Е Н Т!!! ВООБЩЕ О Б О Р З Е Л И БАРЫГИ, ВОРЫ, ХАПУГИ ... Себе твари- за неделю подняли... Я УВЕРЕН, что всем вышеперечисленным К А З Н О К Р А Д А М, и П А Р А З И Т А М, в ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА уже сомвсем скоро прийдет К О Н Е Ц!!! (И пускай молятся, чтоб была летная погода и аэропорт не был закрыт!!! Ты ВИДИШЬ, что твари удумали!!!)