Bloomberg назвал основные факторы, могущие повлиять на мировые цены нефти в 2018 году

В 2018 году цены на нефть ожидает низкая волатильность, поскольку ОПЕК намерена жестко контролировать рынок, однако не исключается влияние спекулянтов. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты агентства оценили ситуацию на мировом рынке нефти и назвали пять основных факторов, могущих повлиять на цены в будущем году.

Nак, первым фактором эксперты считают ожидаемый рост поставок сланцевой нефти из США. Проанализировав колебания стоимости нефти после взрыва на трубопроводе в Ливии, эксперты пришли к выводу, что он спровоцировал увеличение цены североморской нефти марки Brent до уровня выше 66 долларов за баррель, при этом нефть техасской марки WTI держалась на уровне ниже 60 долларов. Агентство называет разницу между стоимостью двух марок наибольшей более чем за два года. Такая ситуация связана с тем, что ураган «Харви» на время ограничил доступ к запасам в США, так что в новом году можно ждать расширения американского экспорта. С ростом добычи сланца ожидаются рекордные поставки нефти из США в 2018 году.

По словам основателя лондонского хедж-фонда Matilda Capital Ричарда Фаллартона, в случае увеличения добычи сланца и канадской нефти в первой половине 2018 года и параллельного сокращения добычи ОПЕК, эта разница может увеличиться еще больше.

Вторым не менее важным фактором эксперты Bloomberg считают контроль со стороны ОПЕК, которая удерживает добычу нефти, пытаясь сбалансировать рынок. В связи с этим многие участники рынка играют на повышение Brent. Премии фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года поднялись до высшего уровня по отношению к премиям фючерсов на декабрь 2019 года, и разрыв может увеличиться и дальше.

Третьим фактором, который может оказать влияние на рынок нефти, эксперты считают влияние геополитических рисков.

Так, с оглядкой на политическую ситуацию в мире, крупные игроки нефтяного рынка были заняты покупкой опционов в надежде выиграть от резкого скачка цен на нефть. Опционы на декабрь 2018 года по 100 долларов за баррель остаются самыми популярными контрактами для Brent. Венесуэла, Иран и Саудовская Аравия считаются странами, которые могут повлиять на цену на нефть, отмечает Bloomberg.

Несмотря на существующие риски, по наблюдениям экспертов четвертый основной фактор влияния, а именно волатильность цен упала до минимума за три года на фоне стабильного роста цен. ОПЕК четко обозначила свои планы на 2018 год, из-за чего банки, в том числе Societe Generale SA, ждут продолжения снижения волатильности в будущем году.

Ну и последним фактором риска, беспокоящим аналитиков, названо возможное влияние на рынок спекулянтов. На сегодня, количество ставок на повышение Brent и WTI (более 0,9 млн) является рекордным.

По подсчетам экспертов, сейчас таких контрактов гораздо больше, чем контрактов, рассчитанных на понижение, что позволяет считать, что в 2018 году может произойти обвал, вызванный действиями спекулянтов, предупреждает Bloomberg.

По оценке главного аналитика DNB Bank ASA Торбьёрна Кьюса, сложность в том, что довольно сложно идентифицировать этих игроков.

Напомним, по состоянию на утро 28 декабря, цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 28 декабря 2017 года, находится на отметке выше 66 долларов за баррель.