Число бедных в Украине сократилось до 40%

В течение 2017 года в Украине снизился общий уровень бедности на 15,1%, а количество бедных, но работающих украинцев снизилось на 18,5%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, который транслировал телеканал «112 Украина».
«Уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%. Причиной стало как повышение социальных стандартов, так и увеличение в среднем заработной платы на 37% в течение 2017 года», — сказал он.
Министр добавил, что также в 2017 году на 6% увеличилось количество трудоустроенных (746 тыс. человек получили работу). Вместе с этим увеличилось и количество работодателей на 11%, которые сотрудничали с Центром занятости.
По состоянию на сегодняшний день количество работодателей в Украине составляет 177 тыс., а число свободных вакансий — 968 тыс. единиц.
Напомним, в марте 2017 года в ООН зафиксировали, что за чертой бедности находятся 60% украинцев. В частности, речь шла о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц и о 2,8 млн человек с инвалидностью.
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Они все повымерли как динозавры, скоро на усраине останутся одни калеки.
Ешо невмерла усраина!! А жаль.
В следующем году гав-но грювна будет стоить от 32-34р за доляр, нищеброды наоборот увеличится.
Это опять сказал яврей Гройсман, страна опущенка с дырявой аканомикой и тут чудо !бедных стало меньше.Политуханы усраины один за другим вешают новогодние подарки своим скакунам на уши.
А бедные в курсе ?