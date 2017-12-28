Число бедных в Украине сократилось до 40%

В течение 2017 года в Украине снизился общий уровень бедности на 15,1%, а количество бедных, но работающих украинцев снизилось на 18,5%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, который транслировал телеканал «112 Украина».

«Уровень бедности у нас снизился с 54,5% до 39,4%, в том числе среди работающих лиц с 45,4% до 26,9%. Причиной стало как повышение социальных стандартов, так и увеличение в среднем заработной платы на 37% в течение 2017 года», — сказал он.

Министр добавил, что также в 2017 году на 6% увеличилось количество трудоустроенных (746 тыс. человек получили работу). Вместе с этим увеличилось и количество работодателей на 11%, которые сотрудничали с Центром занятости.

По состоянию на сегодняшний день количество работодателей в Украине составляет 177 тыс., а число свободных вакансий — 968 тыс. единиц.

Напомним, в марте 2017 года в ООН зафиксировали, что за чертой бедности находятся 60% украинцев. В частности, речь шла о 1,7 млн внутренне перемещенных лиц и о 2,8 млн человек с инвалидностью.