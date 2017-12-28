ЕБРР и BNP Paribas договорились о принудительном выкупе акций «УкрСиббанка»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и BNP Paribas S.A (Франция), в сумме владеющие 99,9998% акций УкрСиббанка (Киев), заключили соглашение о принудительном выкупе у миноритарных акционеров акций украинского банка.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению УкрСиббанка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в рамках соглашения, заключенного 21 декабря 2017 года, ЕБРР и BNP Paribas могут рассматриваться как лица, действующие совместно.

Кроме того, указывается, что уполномоченным лицом по приобретению и выполнению всех обязательств в рамках соглашения будет выступать BNP Paribas.

Выкуп будет осуществляться по рыночной цене, которая будет определена субъектом оценочной деятельности.

Как сообщалось, принятый 23 марта 2017 года закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в части повышения уровня корпоративного управления в АО» ввел в законодательное поле страны процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Согласно его требованиям, после концентрации каким-либо лицом или группой лиц, действующих совместно, контрольного или значительного контрольного пакета, миноритарии имеют право потребовать от мажоритария выкуп принадлежащих им акций. В свою очередь, в случае доминирующего контрольного пакета мажоритарий может потребовать обязательной продажи акций миноритариями.