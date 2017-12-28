На борьбу со снегом Киев тратит 1,7 миллиона в день

По данным коммунальной корпорации Киевавтодор, в 2017 году на уборку снега в Киеве предусмотрено 252,5 миллиона гривен, ежедневно — 1,67 миллиона гривен.

Об этом говорится в письме заместителя генерального директора корпорации Валентины Осиповой в ответ Громадському.

Относительно недавних осадков, в Киевавтодоре сообщают, что с начала ухудшения погодных условий над ликвидацией последствий снегопада в круглосуточном режиме работало ориентировочно 230-250 единиц снегоуборочной техники предприятий Киевавтодора (в зависимости от смены).

Также в Киеве работало днем ​​40-50 бригад по ручной уборке снега, а ночью — 20-30 бригад.

В случае необходимости привлекалась специальная техника сторонних предприятий, учреждений и организаций, в соответствии с предварительно заключенными договорами.

Всего с начала осенне-зимнего периода с улиц Киева в места для временного накопления вывезены в более 47 тысяч тонн снега.