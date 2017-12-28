Крюковский завод завершил поставку 38 вагонов «Укрзализныце»

Крюковский вагоностроительный завод поставил ПАО «Укрзализныце» 38 купейных пассажирских вагонов по контракту в 2017 году.

Последние три вагона партии переданы в харьковский филиал «Укрзализныци».

«Контракт стал самой крупной за последние годы поставкой пассажирских вагонов для „Укрзализныци“. Вагоны, собранные на КВСЗ в 2017 году, уже работают на Южной, Юго-Западной, Львовской, Одесской и Приднепровской железных дорогах», — сообщает завод.

Из новых вагонов уже сформированы поезда на популярных маршрутах Харьков — Одесса, Львов — Одесса, Киев — Ивано-Франковск, Киев — Новоалексеевка, Ивано-Франковск — Константиновка и др.

В апреле 2017 года КВСЗ выиграл тендер на поставку УЗ до конца текущего года 38 купейных вагонов за 875,3 млн грн.

КВСЗ является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.