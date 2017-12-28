Прокуратура завела новое дело в отношении Довгого

Генпрокурор Юрий Луценко назвал неприемлемым решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии дела против народного депутата Олеся Довгого и сообщил, что прокуратура Киева возбудила новое уголовное производство по инкриминируемым ему преступлениям.

«Решение процессуального руководителя в уголовном производстве о его закрытии на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК — „в связи с невозможностью установить достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получения“ вызывает и удивление, и возмущение. Во-первых, доказательства по делу есть. Их слышала вся страна и на их основании ВР сняла неприкосновенность с депутата. Во-вторых, если САП хотела собрать больше доказательств, то за 5 месяцев это должно было быть сделано. Следовательно, 1438 га земли незаконно украли, но САП не может доказать кто», — написал он в фейсбуке.

«Поэтому сегодня прокуратура Киева зарегистрировала производство по факту растраты имущества в особо крупных размерах (ст. 191 УКУ) при отчуждении более тысячи гектаров столичной земли на острове Жуков через так называемые кооперативы. Срок давности по этой статье УК — 15 лет», — подытожил Луценко.

Напомним, 11 июля Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепа Олеся Довгого и предоставила согласие на привлечении депутата к уголовной ответственности.

Дело против депутата касалось выделения земельных участков в столице в 2007-2009 годах, когда Довгий был секретарем Киевского городского совета. Ему вменяли злоупотребление служебными обязанностями с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га. Довгий, по версии следствия, совершил преступление, нарушив регламент Киевсовета.

Срок давности уголовного производства в отношении Довгого истек 1 октября 2017 года.

САП и ГПУ в течение достаточно длительного периода времени «играли в футбол» делом Довгого, перебрасывая его друг к другу.

В частности, САП была готова закрыть это производство еще несколько месяцев назад в случае, если Довгий согласится на закрытие по нереабилитирующим обстоятельствам, и передала дело в Генпрокуратуру, но там с этим не согласились и вернули дело в САП.