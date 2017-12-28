Стоимость «Зеленой карты» повысится в 2018 году

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов «Зеленая карта», которые вводятся, в сторону повышения на 5,2%.
Последнее изменение тарифов было 28 сентября 2017 года также в сторону повышения на 3%.
Полисы «Зеленая карта» реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.
По данным МТСБУ, стоимость «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 805 грн (ранее — 765 грн), для автобусов — 3,025 тыс. грн (ранее — 2,874 тыс. грн), для грузовых автомобилей — 1,899 тыс. грн (ранее — 1,804 тыс. грн).
Стоимость «Зеленой карты» на один месяц для легковых автомобилей составит 1,282 тыс. грн (ранее — 1,218 тыс. грн), автобусов — 4,202 тыс. грн (ранее — 3,992 тыс. грн), грузовиков — 2,521 тыс. грн (ранее — 2,395 тыс. грн).
Стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей составит 5,691 тыс. грн и 7,045 тыс. грн соответственно, для автобусов — 14,708 тыс. грн и 27,315 тыс. грн, для грузовых автомобилей — 11,934 тыс. грн и 22,524 тыс. грн соответственно.
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 586 грн (ранее — 557 грн), на один месяц — 863 грн (ранее — 819 грн), на полгода — 1,978 тыс. грн (ранее — 1,877 тыс. грн), на год — 2,816 тыс. грн (ранее — 2,676 тыс. грн).
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.
«Зеленая карта» — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. «Зеленая карта» распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.
Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования «Зеленая карта» в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.774,02 0.0763
|2.807,32 0.0983
|100 евро
|3.284,16 0.1592
|3.344,15 0.2102
|10 рублей
|4,38 0.0012
|4,85 0.0015
|Курс, UAH
|Золото
|357.573,003.222,00
|Серебро
|4.611,5091,47
|Платина
|254.890,0036,00
|Палладий
|287.310,0040,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016