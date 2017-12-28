Стоимость «Зеленой карты» повысится в 2018 году

Согласно сообщению бюро, обнародованному на его сайте, МТСБУ пересчитало стоимость страховых сертификатов «Зеленая карта», которые вводятся, в сторону повышения на 5,2%.

Последнее изменение тарифов было 28 сентября 2017 года также в сторону повышения на 3%.

Полисы «Зеленая карта» реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы «Зеленая карта» начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость «Зеленой карты» в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 805 грн (ранее — 765 грн), для автобусов — 3,025 тыс. грн (ранее — 2,874 тыс. грн), для грузовых автомобилей — 1,899 тыс. грн (ранее — 1,804 тыс. грн).

Стоимость «Зеленой карты» на один месяц для легковых автомобилей составит 1,282 тыс. грн (ранее — 1,218 тыс. грн), автобусов — 4,202 тыс. грн (ранее — 3,992 тыс. грн), грузовиков — 2,521 тыс. грн (ранее — 2,395 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов «Зеленая карта» для легковых автомобилей составит 5,691 тыс. грн и 7,045 тыс. грн соответственно, для автобусов — 14,708 тыс. грн и 27,315 тыс. грн, для грузовых автомобилей — 11,934 тыс. грн и 22,524 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 586 грн (ранее — 557 грн), на один месяц — 863 грн (ранее — 819 грн), на полгода — 1,978 тыс. грн (ранее — 1,877 тыс. грн), на год — 2,816 тыс. грн (ранее — 2,676 тыс. грн).

Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

«Зеленая карта» — система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. «Зеленая карта» распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования «Зеленая карта» в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.