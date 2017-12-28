76 места Украине в рейтинге Doing business недостаточно, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко пообещал внести несколько важных инициатив для улучшения инвестиционного климата в Украине. Об этом Порошенко заявил, выступая на открытии нового отделения неотложной медицинской помощи на Одесщине, передает Укринформ.

«Я уверен в том, что самые тяжелые испытания уже позади. Правительство должно ускорить темпы экономического роста, и президент сделает несколько важных инициатив по улучшению инвестиционного климата», — сказал Порошенко.

Он отметил, что Украина за три года поднялась в рейтинге Doing business с 153 места до 76. По словам главы государства, это самый большой прогресс, который «любая страна демонстрировала за любое время».

«Но этого недостаточно. Экономика у нас должна подниматься быстро, чтобы мы сделали соответствующие шаги навстречу людям, включая реализацию пенсионной реформы и реформы заработной платы», — подчеркнул Порошенко.