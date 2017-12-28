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Турецкие инвесторы не хотят покупать интернет-провайдер «Воля», - СМИ

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Турецкие инвесторы не хотят покупать интернет-провайдер «Воля», - СМИ

Турецкие инвесторы не хотят покупать интернет-провайдер «Воля». Об этом со ссылкой на турецкое издание demokrathaber.org сообщает «Апостроф».

Как сообщается, крупнейший украинский интернет-провайдер «Воля» в скором времени может поменять собственников. Ранее потенциальным владельцем активов компании СМИ называли мобильного оператора Lifecell, который принадлежит Turkcell.

Так, по данным турецкого издания, инвестор отказался покупать активы украинского провайдера. Среди целого ряда причин называют недобросовестную политику компании и менеджмента, завышенную стоимость акций украинского телеком-оператора. В материнской кампании подозревают руководство «Воли» и украинской дочки мобильного оператора в сговоре, с целью продать актив по завышенной цене. В Turkcell отказались давать комментарии, пока ведется служебное расследование инцидента.

Кроме того, отмечается, что конкуренты считают, что «Воля» давно перестала быть инвестиционно привлекательным активом. Участники рынка считают, что, вложив в «Волю» 300 млн долларов собственники не захотят продавать ее в минус. При этом финансовые показатели результатов демонстрируют отрицательную динамику.

«Ряд вопросов есть и к отчетности, методология которой нацелена исключительно на замыливание глаз потенциального инвестора и далека от реалий и стандартов. Так что, с профессиональной точки зрения, отсутствует элементарная целесообразность в покупке „привлекательного“ интернет-провайдера, от которого с завидной стабильностью уходят клиенты и деньги», — пишет издание.

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СМИ также отметили, что количество негативных посылов от абонентов занимают лидирующие позиции в антирейтингах. Не придает уверенности «Воле» и тот факт, что руководство компании находится в поисках работы, а иностранные топ-менеджеры сидят «на чемоданах». В частности сообщается, что резюме технического директора оператора можно найти на сайтах соискателей.

провайдеры, Воля
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