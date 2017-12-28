ФГИ в 2017 году выполнил план приватизации на 19,7%

Поступления от приватизации государственного имущества в общий фонд госбюджета Украины в 2017 году составили 3,376 млрд грн, что составляет 19,7% первоначального плана, но в 17,9 раз превышает показатель 2016 года. Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook.
Трубаров сообщил, что в 2017 году Фонд государственного имущества перечислил в бюджет 5 млрд 345 млн 612 тыс. грн, что почти вдвое больше, чем в 2016 году.
«Приватизация обеспечила 3,376 млрд грн, и это лучший показатель с 2012 года. Аренда государственного имущества — 1 млрд.51 млн 756 тыс. грн. Дивидендов уплачено в размере 917 млн 333 тыс. грн», — написал Трубаров.
В 2016 году Фонд отчитался о 1,028 млрд грн поступлений в бюджет от аренды и 1,25 млрд — от дивидендов, пени и части чистой прибыли.
Правительственный проект госбюджета на 2018 год предполагал поступление от приватизации 22,5 млрд грн, однако бюджетный комитет снизил прогноз поступлений на 1,2 млрд грн.
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