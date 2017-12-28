Китайская CHEC досрочно завершила дноуглубительные работы в Южном

Китайская дноуглубительная корпорация CHEC завершила работы на дне акватории будущего терминала Cargill.

Глубина акватории у причала составляет 16 м. Об этом в Facebook написал учредитель компаний ТИС и М.В. Карго Андрей Ставницер.

«По документам проект должен был закончиться 31 марта. CHEC выполнили работу на 3 месяца раньше. 20 июля подняли первый ковш, 28 декабря — последний. Всего 4,4 млн кубометров грунта», — написал он.

«Мы работаем над зерновым терминалом Cargill и MV Cargo несколько лет, за это время проект побил много рекордов, о которых я расскажу на открытии. Сегодня, похоже, к ним прибавилось и самое быстрое дноуглубление в истории портов Черного моря. Будет еще несколько официальных процедур, работы на подходном канале, но основная работа сделана», — добавил Ставницер.