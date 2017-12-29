Госреестр лексредств в рамках пилотного проекта интегрирован в ProZorro

Государственный реестр лекарственных средств в рамках пилотного проекта интегрирован в систему электронных закупок ProZorro.
Согласно сообщении, обнародованном в ProZorro, интеграция реестра в систему позволит государственным заказчикам выбирать предмет закупки из выпадающего списка по международному непатентированному названию (МНН), что стандартизирует предметы закупок и нивелирует ошибки в названиях препаратов.
«До интеграции с реестром Минздрава государственные заказчики вносили данные вручную, что приводило к ошибкам в названии предмета закупки, в том числе намеренным. К тому же частой практикой было указание большого количества МНН в одной закупке и описание предмета закупки иногда достигало трех страниц», — отмечено в сообщении.
Как сообщалось, в сентябре Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины анонсировал интеграцию Госреесра лексредств в систему ProZorro.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
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