Госреестр лексредств в рамках пилотного проекта интегрирован в ProZorro

Государственный реестр лекарственных средств в рамках пилотного проекта интегрирован в систему электронных закупок ProZorro.

Согласно сообщении, обнародованном в ProZorro, интеграция реестра в систему позволит государственным заказчикам выбирать предмет закупки из выпадающего списка по международному непатентированному названию (МНН), что стандартизирует предметы закупок и нивелирует ошибки в названиях препаратов.

«До интеграции с реестром Минздрава государственные заказчики вносили данные вручную, что приводило к ошибкам в названии предмета закупки, в том числе намеренным. К тому же частой практикой было указание большого количества МНН в одной закупке и описание предмета закупки иногда достигало трех страниц», — отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины анонсировал интеграцию Госреесра лексредств в систему ProZorro.