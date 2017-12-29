Набсовет Укрсоцбанка возглавил Роман Шпек

Укрсоцбанк с 29 декабря назначил председателем наблюдательного совета Романа Шпека. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В Укрсоцбанке сообщили о прекращении по собственному желанию Рушаном Хвесюком полномочий председателя набсовета.

«29 декабря решением наблюдательного совета на должность председателя наблюдательного совета назначен Роман Шпек», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Шпек является председателем совета Независимой ассоциации банков Украины, а также был старшим советником президента Альфа-Банка.