АМКУ оштрафовал три компании за сговор на «дорожном» тендере

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал строительно-монтажных компании ООО «СК Дорлидер», ООО «СК Дорсервис», ООО «Пивденьдортех» на общую сумму более 37 млн грн за антиконкурентные действия во время закупкок услуг по ремонту автодорог, сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.
«Одесским областным территориальным отделением АМКУ был раскрыт заговор при закупке услуг текущего ремонта дорог в городах Одесса, Черновцы, Николаев, Килия и по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-03 Житомир-Черновцы и автомобильной дороги государственного значения Р-46 Харьков-Ахтырка», — сообщил он.
По словам Терентьева, общая сумма наложенных штрафов на указанные предприятия составила более 37 млн грн.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
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