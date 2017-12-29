В аэропорту «Борисполь» задержали международных преступников

Разыскиваемых в Словакии, Германии и ОАЭ преступников задержали на границе сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает «Укринформ».

«Пограничники Чопского отряда в пункте пропуска „Ужгород“ задержала гражданина Словакии. На иностранца сработала база данных Интерпола. Мужчину разыскивали словацкие правоохранители за мошенничество. В пункте пропуска „Доманово“ пограничники Луцкого отряда задержали гражданина Беларуси. Его разыскивали по семи статьям совершенных в Германии преступлений», — говорится в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса, которые прибыли из Дубаи, пограничники задержали гражданина Сирии 1982 года рождения. Иностранец разыскивался в Объединенных Арабских Эмиратах за коммерческое мошенничество.

О задержанных правонарушителях проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киеве. Иностранцы переданы сотрудникам Нацполиции.