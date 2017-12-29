Суд закрыл дело против экс-главы Госуправления делами

Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего председателя Государственного управления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества.
Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на определение суда от 22 декабря.
Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило в суд 1 августа. Причина — окончание сроков.
В судебном заседании прокурор и защитник подсудимого поддержали это ходатайство.
Тарасюк заявил суду, что он не возражает против фактических данных совершения преступления, в котором он подозревается.
Экс-глава Госуправления делами подозревался в том, что в 2006-2007 годах способствовал Виктору Януковичу и его окружению в завладении комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье» общей стоимостью 506 млн гривен.
В решении суда указано, что Тарасюк не был знаком со схемой завладения госсобственности и не имел целью причинить ущерб государственным интересам.
2 марта 2017 года ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.
Но потом прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), поскольку не увидела умысла в действиях председателя Госуправления делами.
Срок привлечения к ответственности по этому обвинению составляет 5 лет, и, соответственно, истек в 2012 году.
Суд удовлетворил ходатайство, освободил Тарасюка от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство.
Также суд снял арест с его имущества, а именно с домовладения и 4 автомобилей, в том числе Bentley Brooklands и Porshe 911 Turbo S.
Кроме того, суд снял арест с пистолета Glock 19, устройства, визуально похожего на специальные технические средства для отслеживания спецсигналов Protect 1203, 4 золотых слитков, металлической сабли и 2 ножей.
Как сообщалось, 2 марта прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.
Экс-руководитель ГУД фигурировал в качестве подозреваемого в уголовном производстве по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом — комплексом отдыха «Пуща-Водица» урочища «Межигорье», общей стоимостью 540 млн грн.
ГПУ просила суд арестовать Тарасюка, но тот отпустил подозреваемого под залог в 6,4 млн гривен.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
|10 рублей
|4,37 -0.0015
|4,87 0.0017
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016