Летальное оружие сдерживает РФ от дальнейшего вторжения в Украину, - Волкер

Поставки летального оружия Украине увеличивают возможности страны в «сдерживании, предотвращении дальнейшего вторжения» на ее территорию. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Это извечный парадокс. Они (руководители российского МИД — ред.) всегда это говорят (что поставки летального оружия Украине повышают для России стоимость конфликта на Донбассе — ред.), но потом говорят, что их там нет. Как же это вообще может быть угрозой для России? И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. Но что в этих заявлениях вводит в заблуждение, так это то, что это решение якобы дает Украине значительные возможности применения агрессии против сил, находящихся на Донбассе. Но на самом деле, речь идет о сдерживании, о предотвращении дальнейшего вторжения на территорию Украины», — сказал Волкер.
Он подчеркнул, что решение о поставках летального оружия Украине принималось в США на самом высоком уровне и было глубоко проработано: «В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда Украина сражается на своей территории, чтобы защитить свою территорию и свое население. Они достаточно умело это делают, у них есть свое оборонное производство, но при этом у украинцев есть и нехватка вооружения. Так что я думаю, что для Украины целесообразно как хотеть защитить самих себя, так и искать помощи извне в этом вопросе».
При этом, по мнению спецпредставителя Госдепа США по Украине, ведущего регулярные переговоры с представителем президента РФ Владиславом Сурковым, в подобных случаях сама возможность «вести переговоры с позиции силы — это важно, конечно».
Как сообщалось, представитель Госдепартамента США Хизер Науерт 22 декабря заявила, что США предоставят Украине усиленное оборонительное вооружение для того, чтобы помочь ей «защитить свой суверенитет и территориальную целостность, сдержать дальнейшую агрессию». Однако она не уточнила, о каких видах вооружения идет речь.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
|10 рублей
|4,37 -0.0015
|4,87 0.0017
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016