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Летальное оружие сдерживает РФ от дальнейшего вторжения в Украину, - Волкер

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Летальное оружие сдерживает РФ от дальнейшего вторжения в Украину, - Волкер

Поставки летального оружия Украине увеличивают возможности страны в «сдерживании, предотвращении дальнейшего вторжения» на ее территорию. Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это извечный парадокс. Они (руководители российского МИД — ред.) всегда это говорят (что поставки летального оружия Украине повышают для России стоимость конфликта на Донбассе — ред.), но потом говорят, что их там нет. Как же это вообще может быть угрозой для России? И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. Но что в этих заявлениях вводит в заблуждение, так это то, что это решение якобы дает Украине значительные возможности применения агрессии против сил, находящихся на Донбассе. Но на самом деле, речь идет о сдерживании, о предотвращении дальнейшего вторжения на территорию Украины», — сказал Волкер.

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Он подчеркнул, что решение о поставках летального оружия Украине принималось в США на самом высоком уровне и было глубоко проработано: «В данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда Украина сражается на своей территории, чтобы защитить свою территорию и свое население. Они достаточно умело это делают, у них есть свое оборонное производство, но при этом у украинцев есть и нехватка вооружения. Так что я думаю, что для Украины целесообразно как хотеть защитить самих себя, так и искать помощи извне в этом вопросе».

При этом, по мнению спецпредставителя Госдепа США по Украине, ведущего регулярные переговоры с представителем президента РФ Владиславом Сурковым, в подобных случаях сама возможность «вести переговоры с позиции силы — это важно, конечно».

Как сообщалось, представитель Госдепартамента США Хизер Науерт 22 декабря заявила, что США предоставят Украине усиленное оборонительное вооружение для того, чтобы помочь ей «защитить свой суверенитет и территориальную целостность, сдержать дальнейшую агрессию». Однако она не уточнила, о каких видах вооружения идет речь.

РФ, летальное оружие, Курт Волкер
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