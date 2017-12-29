УБРР купит ОВГЗ на общую сумму 120 млн грн

Акционер Украинского банка реконструкции и развития (УБРР) одобрил покупку банком облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 120 млн грн.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Finclub.

Данное решение было принято 29 декабря.

В банке отметили, что ценные бумаги будут покупаться в период 10 по 31 января 2018 года с эффективной процентной ставкой не ниже 14,25% годовых и будут находиться в портфеле банка до погашения.