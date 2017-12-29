Кабмин добавил в список «офшоров» 20 стран

Кабинет министров одобрил новый список государств, операции с резидентами которых контролируются в целях трансфертного ценообразования. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Общее количество стран в списке увеличилась с 65 до 85. В список добавились следующие страны: Эстония, Латвия, Грузия, Венгрия, Сингапур, ОАЭ, Марокко, Монако, Мальта, Куба, Иран, Лаос, Ливан, Маврикий, Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминики, Доминиканская Республика.
Минфин формирует перечень «низконалоговых юрисдикций» исходя из следующих критериев: государства, где ставка налога на прибыль на 5% и больше ниже украинской (то есть ниже 13%); государства, с которыми не подписаны договора об обмене информацией; государства, которые своевременно не передают полную налоговую и финансовую информацию на запросы ГФС.
В Минфине подчеркивают, что контроль операций с компаниями-резидентами «низконалоговых» стран позволяет предотвратить уклонение от уплаты налогов и размывание налоговой базы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.775,60 0.0153
|2.818,21 0.1024
|100 евро
|3.290,57 0.0606
|3.362,61 0.1758
|10 рублей
|4,37 -0.0015
|4,87 0.0017
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