В Запорожье десятки людей заболели гепатитом А

Врачи в Запорожье продолжают фиксировать растущее число больных вирусным гепатитом А, которых в городе уже зарегистрировано 63 человека.

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава.

«По состоянию на 29.12.2017 года в Запорожье зарегистрировано 63 случая заболевания ВГА, из них — 62 подтверждены лабораторно», — говорится в сообщении.

Отметим, гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме.

Вирус гепатита А (HAV) передается при употреблении загрязненных продуктов или воды, а также при прямом контакте с инфицированным человеком.

Болезнь удается вылечить практически в каждом случае, и после этого люди получают пожизненный иммунитет. Однако в некоторых случаях люди, инфицированные гепатитом А, могут умереть от молниеносного гепатита.

Риск инфицирования гепатитом А связан с отсутствием безопасной воды и плохой санитарией и гигиеной. Эпидемии могут носить взрывной характер и приводить к значительным экономическим убыткам.