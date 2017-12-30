ЕБРР предоставляет «Укрзализныце» под госгарантии EUR150 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет ПАО «Укрзализныця» под государственные гарантии кредит в сумме EUR150 млн на строительства второго пути и электрификацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка на юге Украины.

«Только что подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР кредита в объеме 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка», — написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По словам В.Омеляна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка, которое пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

«Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20 — 25% и, соответственно, сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов. Реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест. По нашим подсчетам, благодаря электрификации расходы УЗ на транспортировку уменьшаются в 7 раз по сравнению с дизельной тягой», — написал министр в Фейсбук.

Как сообщается в субботу на сайте Мининфраструктуры, подписание гарантийного соглашения предусмотрено соглашением о предоставлении займа между ПАО "Укрзализныця«и ЕБРР.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно EUR300 млн.

Ффинансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств ЕБРР под государственные гарантии в объеме EUR150 млн, а также за счет привлеченных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщалось, ЕБПП на заседании 13 декабря утвердил предоставление кредита в сумме EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская — Николаев — Колосовка на юге Украины.

Согласно документу на сайте банка, кредит поделен два транша: первый — до EUR124,5 млн — для электрификации, установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке железнодорожной линии Долинская — Николаев (148 км), второй — до EUR25,5 млн — для электрификации участка Николаев — Колосовка (105 км).

Европейский инвестбанк 23 ноября 2016 года утвердил такой же кредит EUR150 млн на реализацию этого проекта. Предполагается, что «Укрзализныця» также выделит собственные средства и привлечет грантовое финансирование в рамках технической помощи.