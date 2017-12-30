Войти
Порошенко назначил стипендии 13 медикам
решения
Порошенко назначил стипендии 13 медикам
Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году
доходы
Рева назвал среднюю зарплату в 2017 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

кредитование
RSS

ЕБРР предоставляет «Укрзализныце» под госгарантии EUR150 млн

469
ЕБРР предоставляет «Укрзализныце» под госгарантии EUR150 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет ПАО «Укрзализныця» под государственные гарантии кредит в сумме EUR150 млн на строительства второго пути и электрификацию железнодорожной линии Долинская — Николаев — Колосовка на юге Украины.

Читайте также: «Укрзализныця» повысит зарплату сотрудникам

«Только что подписано гарантийное соглашение о выделении ЕБРР кредита в объеме 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская — Николаев — Колосовка», — написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

По словам В.Омеляна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская — Николаев — Колосовка, которое пролегает по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей.

«Это позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов; поднять участковую скорость движения грузовых поездов на 20 — 25% и, соответственно, сократить срок доставки грузов, а также существенно уменьшить эксплуатационные расходы, связанные с улучшением организации движения поездов. Реализация этого проекта позволит создать более 300 новых рабочих мест. По нашим подсчетам, благодаря электрификации расходы УЗ на транспортировку уменьшаются в 7 раз по сравнению с дизельной тягой», — написал министр в Фейсбук.

Как сообщается в субботу на сайте Мининфраструктуры, подписание гарантийного соглашения предусмотрено соглашением о предоставлении займа между ПАО "Укрзализныця«и ЕБРР.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно EUR300 млн.

Ффинансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств ЕБРР под государственные гарантии в объеме EUR150 млн, а также за счет привлеченных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Читайте также: Кременчуг получит 100 млн евро от ЕБРР

Как сообщалось, ЕБПП на заседании 13 декабря утвердил предоставление кредита в сумме EUR150 млн на электрификацию железнодорожной линии протяженностью 253 км Долинская — Николаев — Колосовка на юге Украины.

Согласно документу на сайте банка, кредит поделен два транша: первый — до EUR124,5 млн — для электрификации, установки второго пути и строительства высоковольтной линии на участке железнодорожной линии Долинская — Николаев (148 км), второй — до EUR25,5 млн — для электрификации участка Николаев — Колосовка (105 км).

Европейский инвестбанк 23 ноября 2016 года утвердил такой же кредит EUR150 млн на реализацию этого проекта. Предполагается, что «Укрзализныця» также выделит собственные средства и привлечет грантовое финансирование в рамках технической помощи.

ЕБРР, Укрзалізниця, кредиты
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 30 декабря 2017
Пятница, 29 декабря 2017
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.776,44 0.0237 2.818,03 0.1006
100 евро 3.291,74 0.0723 3.364,45 0.1942
10 рублей 4,37 -0.0012 4,87 0.0019
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

Digital Republic of Belarus

В Беларуси началась цифровая революция. Сегодня, 22 декабря 2017 года президент Беларуси А.Г.Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Кто не знает, то в Беларуси уже 12 лет существует и развивается аналог «силиконовой долины» - Парк Высоких Технологий. Отметим важный момент, что с одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению Беларусь стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016