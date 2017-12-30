Райнин в ноябре заработал в два раза больше, чем Порошенко

Заработная плата главы Администрации президента Игоря Райнина за ноябрь составила 58,3 тыс. гривен, а его заместителей — от 51 до 61,8 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.
«Сумма общей начисленной заработной платы за ноябрь 2017 года главы Администрации президента Украины Райнина И. Л. составляет 58 253,19 гривен», — сказано в нем.
В частности, должностной оклад Райнина составляет 18 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда — 9 тыс. гривен, за выслугу лет — 6,8 тыс., как эксперту по вопросам тайн — 3,6 тыс. гривен, а за работу в условиях режимных ограничений — 2,7 тыс. гривен.
Налоги и сборы с нее составили 11,4 тыс. гривен.
В то же время зарплата первого заместителя главы Администрации Виталия Ковальчука в ноябре была выше — 60 436 гривен при должностном окладе 16 тыс. гривен.
Оклад заместителей главы Администрации составляет 15 тыс. гривен, а их зарплата в ноябре была от 51 тыс. до 61,8 тыс. гривен.
В частности, самая высокая зарплата из руководства Администрации была в ноябре у Валерия Кондратюка — 61 819 гривен.
Зарплата Константина Елисеева составила 59 366 гривен, а Ростислава Павленко — 58 003 гривны.
Дмитрию Шимкиву и Алексею Филатову было начислено по 50 966 гривен в ноябре, при этом Филатов перечисляет свою зарплату на благотворительные цели.
Как сообщалось, зарплата президента Петра Порошенко за ноябрь составила 28 тыс. гривен и в соответствии с его заявлением перечисляется на благотворительные цели.
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