С нового года Vodafone Украина переводит абонентов в ОРДЛО на один тариф

Оператор мобильной связи компания «Vodafone Украина» с 9 по 15 января 2018 года изменит тарифы для пользователей, находящихся на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей, на архивный тариф «Смартфон Стандартный».

На сайте «Vodafone Украина» отмечается, что основным преимуществом данного тарифа является возможность пользоваться им на ежедневной основе — просто оплачивая дневной тариф.

«У компании нет возможности обслуживать и ремонтировать выходящее из строя оборудование, расположенное на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно. В связи с этим мы не можем гарантировать полноценную работу сети и предоставления услуг в полном объеме. Удаленное обслуживание номеров абонентов в условиях нестабильно работающей сети связано с дополнительными затратами. С учетом существующей ситуации тариф „Смартфон Стандартный“ позволит обеспечивать абонентам связь», — отметили в пресс-службе компании.

Стоимость тарифа составляет 3 грн в день. Он включает безлимитные звонки в сети «Vodafone Украина» и 50 МБ в день 3G/2G интернета. Стоимость звонков на другие сети Украины составляет 1,5 грн/мин, стоимость SMS/MMS на все мобильные сети Украины −1,00 грн/шт., стоимость звонков за границу (в рамках услуги «0 за границу»: стоимость доступа составляет 5 грн/сутки, действительна для 22 стран) — 0 грн/мин.

«Ни у кого на подконтрольной территории тарифы не меняются. А если кто-либо из абонентов каким-то образом попал в зону покрытия базовых станций с неподконтрольной территории, то это будет исправлено», — уточнили в пресс-службе компании.

Ранее абоненты мобильного оператора, проживающие в зоне АТО, в соцсети Facebook жаловались на получение уведомительного смс-сообщения от оператора с текстом о планирующемся изменении текущих тарифных планов.