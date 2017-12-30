Банк «Пивденный» завершил докапитализацию

Банк «Пивденный» заявил о выполнении программы капитализации.

«21 декабря НКЦБФР зарегистрировала увеличение уставного капитала банка на 130 млн грн за счет дополнительных взносов, в результате чего уставной капитал банка составил 1,339 млрд грн. Таким образом, банк выполнил все мероприятия, заложенные Нацбанком в программу капитализации», — говорится в заявлении банка.

За январь-ноябрь 2017 года регулятивный капитал банка вырос на 177 млн грн (+9,6%), норматив достаточности регулятивного капитала на 1 декабря составил 10% при требуемом в рамках программы капитализации значении в 7% на конец 2017 года.