Банк «Пивденный» завершил докапитализацию

Банк «Пивденный» заявил о выполнении программы капитализации.
«21 декабря НКЦБФР зарегистрировала увеличение уставного капитала банка на 130 млн грн за счет дополнительных взносов, в результате чего уставной капитал банка составил 1,339 млрд грн. Таким образом, банк выполнил все мероприятия, заложенные Нацбанком в программу капитализации», — говорится в заявлении банка.
За январь-ноябрь 2017 года регулятивный капитал банка вырос на 177 млн грн (+9,6%), норматив достаточности регулятивного капитала на 1 декабря составил 10% при требуемом в рамках программы капитализации значении в 7% на конец 2017 года.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,44 0.0237
|2.818,03 0.1006
|100 евро
|3.291,74 0.0723
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