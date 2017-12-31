Опубликован закон о запрете на продажу сельхозземель в 2018 году

Документом продлевается срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения на один год.

Закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель в Украине до 1 января 2019 года опубликовали во вторник в официальной парламентской газете «Голос Украины».

Документ продлевает до 1 января 2019 года действие моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Отметим, мораторий на продажу земли в Украине действует с 2002 года.

Напомним, что Верховная Рада поддержала в целом закон № 7350 о продлении на год моратория на продажу сельскохозяйственных земель. За проголосовали 236 народных депутатов.