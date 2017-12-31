Украинцы теперь могут попить кофе и в Дубае

Безвизовый режим Украины с Объединенными Арабскими Эмиратами начал работу 31 декабря.

Как ранее сообщили в МИД Украины, украинцы, которые обладают дипломатическими и служебными паспортами с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории ОАЭ сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней.

Владельцы паспортов гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней.

Граждане Украины, которые пользуются этими документами, не имеют права работать, привлекаться к любой профессиональной деятельности или учиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов, если только они не получили на это разрешение согласно соответствующему законодательству ОАЭ.

В целом украинцы могут путешествовать без виз в 85 стран мира, сообщил в своем Twitter президент Петр Порошенко.

Ранее, выступая по поводу начала действия безвизового режима с ЕС, он заявил, что «сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу».