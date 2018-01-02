Борис Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине

Писатель Борис Акунин опубликовал в фейсбуке первую главу своего последнего романа из серии «Приключения Эраста Фандорина».
Он отметил, что это новогодний подарок читателям. «Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — добавил Акунин.
Книга называется «Не прощаюсь: Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке». Полностью она будет опубликована в феврале. Всего в книге будет 416 страниц, а в первой главе — 24 страницы.
В октябре Акунин сообщал, что написал последний роман из серии «Приключения Эраста Фандорина». При этом он добавил, что работа над ним еще в целом не закончена. «Впереди еще много работы — редактура, ловля „блох“, оформление, корректура, но это уже техника», — отметил писатель.
Последний роман о Фандорине должен выйти 8 февраля 2018 года. Его публикация будет приурочена к 20-й годовщине выхода первой книги цикла — романа «Азазель».
«Приключения Эраста Фандорина» — это серия исторических романов, в которую входит 15 книг. Из них три были экранизированы — «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник».
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