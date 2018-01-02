Львов получил прямое авиасообщение с Грузией

Авиакомпания «Yanair» открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня.
Как сообщает avianews.com, об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика.
Изначально полеты в Грузию будут выполняться 1 раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам.
Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15, вылет из Львова в Батуми на 16:00.
В системе бронирования продажа на рейсы открыта до конца сентября.
Стоимость авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн. в обе стороны, в цену включено питание и перевозка багажа 23 кг.
Последний раз «Yanair» анонсировала начало полетов из Львова в Батуми в ноябре 2017 года, однако продажу билетов тогда не открывала.
В настоящее время прямое авиасообщение между Львовом и Грузией отсутствует.
В 2014 году лоу-кост Wizz Air планировал открыть рейсы из Львова в Кутаиси, а МАУ — из Львова в Батуми, однако запланированные полеты в итоге были отменены.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.776,32 0.0225
|2.818,38 0.1041
|100 евро
|3.292,29 0.0778
|3.364,84 0.1981
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