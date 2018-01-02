Львов получил прямое авиасообщение с Грузией

Авиакомпания «Yanair» открыла продажи билетов на прямые рейсы Львов-Батуми, которые начнут выполняться с 8 июня.

Как сообщает avianews.com, об этом свидетельствуют данные системы бронирования авиаперевозчика.

Изначально полеты в Грузию будут выполняться 1 раз в неделю по пятницам, а с 19 июня добавится второй рейс по вторникам.

Вылет из Батуми во Львов запланирован на 13:15, вылет из Львова в Батуми на 16:00.

В системе бронирования продажа на рейсы открыта до конца сентября.

Стоимость авиабилетов эконом-класса составляет 6154 грн. в обе стороны, в цену включено питание и перевозка багажа 23 кг.

Последний раз «Yanair» анонсировала начало полетов из Львова в Батуми в ноябре 2017 года, однако продажу билетов тогда не открывала.

В настоящее время прямое авиасообщение между Львовом и Грузией отсутствует.

В 2014 году лоу-кост Wizz Air планировал открыть рейсы из Львова в Кутаиси, а МАУ — из Львова в Батуми, однако запланированные полеты в итоге были отменены.