Декабрь-2017 в Киеве стал одним из самых теплых за 136 лет

Декабрь минувшего года в Киеве был одним из самых теплых за 136 лет наблюдений, информирует Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.
«По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха декабря в столице составила +1,6°С, что превышает климатическую норму на 3,9°С. Декабрь прошлого года стал одним из самых теплых за 136 лет наблюдения», — говорится в сообщении на сайте обсерватории во вторник.
Согласно данным, самая низкая температура в Киеве зафиксирована 11 декабря — минимальная температура опустилась до −3,8°С. Теплее всего стало через 5 дней — максимальная температура достигла +9,8°С.
В декабре было установлено пять температурных рекордов, подчеркивают в обсерватории.
Осадков в декабре выпало 129 мм, что составило две с половиной месячные нормы, в результате — второе место среди самых влажных месяцев с 1891 года, а в 2017 году — первое. Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки, 37, 19 декабря достигла 35 см, но до 27-го числа снег полностью сошел.
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