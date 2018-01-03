В Кабмине анонсировали накопительную пенсионную систему с 1 января 2019 года

У действующей власти хватит политической воли для введения с 1 января 2019 года накопительного уровня пенсионной системы, считает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
«На сегодня законодательство для трехуровневой пенсионной системы в целом сформированное и вопрос запуска II уровня — это больше вопрос политический», — сказал он в эфире телеканала «Эспрессо».
По словам вице-премьер-министра, если бы накопительную систему ввели 14 лет назад, сейчас люди, которые выходят на пенсию, получали бы не 3-4 тыс. грн., а 6-7 тыс. грн.
Одним из самых главных вопросов, которые необходимо законодательно урегулировать в течение 2018 года, Розенко назвал защиту пенсионных взносов граждан.
«В действующем законодательстве четко зафиксировано, что мы все — и правительство, и Верховная Рада должны осуществить все необходимые мероприятия в течение 2018 года, чтобы с 1 января 2019 года накопительная пенсионная система заработала. И на первом плане, безусловно, стоит вопрос защиты средств негосударственного пенсионного страхования и накопительной системы. Эти вещи нам нужно детально выписать и дать четкий сигнал людям, что их пенсионные взносы будут полностью защищены как от инфляции, так и от других негативных процессов», — сказал он.
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